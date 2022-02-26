Muğla’nın afet risk azaltma planı hazırlandı AFAD Muğla İl Müdürü İsmail Özkan, 2022 yılı ‘İl Afat Risk Azaltma Planı’nı açıklarken, geçen yıl yaşanan orman yangınları ve sonrasında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Yaz aylarında orman yangınları, kış aylarında sel ve taşkınlar nedeniyle bir yıldır afetlerle boğuşan Muğla’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2022 yılı eylem planı hazırlandı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM salonunda düzenlenen ‘İklim değişikliklerinin afetlere etkisi’ çalıştayında konuşan AFAD Muğla İl Müdürü İsmail Özkan, 2021 yılında Muğla’nın 11 ilçesinde yaşanan orman yangın afetleri sırasında ve sonrasında yapılan çalışmaları aktardı.

AFAD İl Müdürü Özkan, 2022 yılı ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’nı da açıklarken, belirlenen 140 eylemden 56 eylem planının öncelikli planlar arasında yer aldığını, ilgili kurumların 2022 yılı içinde belirlenen eylem planları ile ilgili çalışma yapacağını belirtti.

Yangınlarda 39 bin 600 kişi tahliye edildi

Muğla’da geçen yıl Temmuz ayı sonunda başlayan ve 12 Ağustos’a kadar devam eden orman yangınları esnasında ve sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Özkan, “2021 yılında orman yangını afeti yaşadık. 29 Temmuz’da başlayan, 12 Ağustos’a kadar devam eden yangınlarda 11 ilçemizde yangınlar gerçekleşti. 62 mahallemiz bu yangınlardan etkilendi. 12 mahalle tamamen, 50 mahalle de kısmen boşaltılarak tahliye yapılmıştır. 39 bin 600 kişi tahliye edilirken, tahliye edilenlerin bazıları birkaç gün içinde, bazıları da aynı gün içinde evlerine dönüş yaptı. Yangınlar sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında 150 konut, 85 adet işyeri, 20 adet samanlık, 50 adet depo, 8 adet müştemilat ve 8 resmi kurum olmak üzere toplam 331 bina yıkık, orta hasarlı ve acil yıkılacak şeklinde belirlenmiştir. Konutları zarar gören 145 aileye yaklaşık 2 milyon, ahır, depo, müştemilat, mal ve malzemeleri zarar gören ailelere 1,7 milyon, araçları zarar gören 41 kişiye yaklaşık 1 milyon, işyerleri zarar gören 33 kişiye 32 milyon, eşyaları zarar gören 2 bin 342 aileye de 2,5 milyon olmak üzere toplam 2 bin 812 aileye 15,1 milyon yardım yapıldı. Bunun yanında kamu kurumlarından başta Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olmak üzere ilçe belediyelerimiz ve bir kaymakamlığımıza 32 milyon 590 bin lira AFAD tarafından destek sağlanmıştır. Özellikle Büyükşehir Belediyemize altyapılar için 14 milyon 165 bin lira gibi bir nakdi yardım yapıldı” dedi.

2022 afet risk azaltma eylem planı

AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın talimatları ile 2022 yılı Muğla’nın ‘İl Afat Risk Azaltma Planı’ hazırladıklarını açıkladı. Plana göre, Muğla’nın afet riskini azaltmak için 140 eylem belirlediklerini, bunlardan 56 eylemin öncelikli olduğunu belirtti. Öncelikli eylemler içinde, ilçe belediyeler tarafından Muğla’nın yapı stoğu envanterinin çıkarılması, güçlendirme yapılacak 80 okuldan 53’ünün Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içinde çalışmaların yapılması istendi. Eylem planında termik santrallerin çevresinde koruma bandı oluşturulması, Seydikemer ilçesinde 5 adet koruma bandı oluşturulması, MUSKİ tarafından Ortaca, Ula, Menteşe, Yatağan ve Bodrum ilçelerinde yağmur suyu drenaj hattının yapılması. Orman alanlarının içinden geçen işlek yolların çevresine yangın riskini azaltmak amacıyla koruma bandı ve ikaz levhalarının asılması istenirken, deprem dayanımı yetersiz tarihi yapılar belirlenerek güçlendirme çalışmalarının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılması istendi.

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