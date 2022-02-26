Bodrumspor, Bayburt'ta 3 puan peşinde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Sivas Belediyespor'u 1-0 yenen zirve adaylarından Bodrumspor yarın deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'la kozlarını paylaşacak. Bayburt Genç Osman Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Konuk Bodrumspor'da Samet kart cezası nedeniyle Bayburt'ta sahadaki yerini alamayacak. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-02-26 11:56:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.