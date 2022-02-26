Üniversiteliler tiyatroya doydu Menteşe Belediye Tiyatrosu oyuncuları ilk kez sahneye çıktığı üniversitede, öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

MSKÜ AKM Salonunda sahnelenen “Papaz Kaçtı” komedi oyununda öğrenciler kahkahaya boğuldu. Öğrenciler Bin 200 kişilik salonu tıklım tıklım doldururken, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş oyunu öğrencilerle birlikte seyretti. Oyun sonunda Menteşe Belediye Tiyatrosu oyuncularının performansı ayakta alkışlandı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş oyun sonunda sahneye çıkarak, tiyatro ekibini tebrik etti, öğrencilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Başkan Gümüş sahnede öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında şunları söyledi; “Sevgili gençler hepiniz hoş geldiniz. Tiyatromuz ilk defa bugün sizlerle buluştu. İlginiz için teşekkür ederim. Salonu doldurdunuz. Menteşe bir tarım, turizm, kültür sanat kenti olabilir ama aynı zamanda bir üniversite kenti. Bu nedenle Menteşe Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle sizlerle daha çok bir arada olacağız. Kucaklaşacağız. Aramızdaki sosyal köprüyü birlikte inşa edeceğiz. Gerek bu muhteşem ekibimizle gerekse farkındalık oluşturan projelerimizle sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Kötekli, üniversitemiz çok güzel ama ben sizleri kent merkezine de bekliyorum. Menteşe’nin tarihi evleri, sokakları arasında yürüyüşler yapabilir tarihi kent dokusunu yakından görebilirsiniz. Sizler artık bizim hemşehrimiz sayılırsınız. Kapımız sizlere her zaman açık. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz.” Ücretsiz sahnelenen oyunda üniversite yönetimine teşekkür eden Başkan Gümüş, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yönetimine teşekkür ediyorum. Onların bu salonu bizlere tahsis etmesi ile sizlerle buluşma imkanı yakaladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.