Güleda'nın katilinin müebbet hapsine onama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güleda'nın katilinin müebbet hapsine onama

DHA

Güleda'nın katilinin müebbet hapsine onama


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel'i (19) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan Zafer Pehlivan'ın (21) cezasının ağırlaştırılmış müebbede çevrilmesi istemiyle yapılan istinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından Yargıtay'a başvuru da reddedildi. Yargıtay'ın müebbet kararını onamasıyla ilgili Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, "Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracağız" dedi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım 2020 tarihinde, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Polise teslim olan Zafer Pehlivan, mahkemece tutuklandı. Güleda Cankel ise memleketi Muğla'da toprağa verildi. Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 20 Ağustos 2020'de görülen davanın karar duruşmasında, Zafer Pehlivan'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Genç kızın ailesinin avukatı Alev Öztürk de karara itiraz etti. Öztürk, Pehlivan'a 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istemiyle istinaf mahkemesine başvurdu. Talebi inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Avukat Alev Öztürk'ün, 25 Ocak 2021'de ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Yargıtay'a yaptıkları başvuru da reddedildi ve sanık Pehlivan'ın müebbet hapis cezası onandı.
'ORTADA SANIĞIN ÖNCEDEN YAZDIĞI MEKTUP VAR'
Yargıtay kararı üzerine AYM'ye başvuracaklarını söyleyen avukat Alev Öztürk, şöyle konuştu:
"Yerel mahkeme tasarlama olmadığı gerekçesiyle sanığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis değil, müebbet hapis cezasına çarptırdı. Beklentimiz bu yönde değildi. Karara itiraz ederek istinaf talebinde bulunduk. Ortada sanığın günler öncesinden yazdığı öldürme eylemini tasarladığına yönelik aklı ve bilinci yerindeyken, kendi ifadesiyle yazmış olduğu bir mektup vardı. Önce Güleda'yı ardından kendini öldüreceğine dair. Talebimiz 6 gün gibi kısa bir sürede Yargıtay yolu açık olmak üzere reddedildi. Temyiz hakkımızı kullandık ve Yargıtay'a başvurduk. Duruşma talebimiz reddedilerek dosya üzerinden onama kararı verildi. Sanığın müebbet hapis cezası hükmü kesinleşmiş oldu. Bu aşamada yapacağımız şey, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmak olacak. Hukuki anlamda başvurabileceğimiz bir bu kaldı. Anayasa Mahkemesi üyelerinin dosyadaki somut delilleri değerlendireceğini ve adaleti tecelli ettireceğini düşünüyoruz. Temennimiz en azından Anayasa Mahkemesi'nde bunların hepsinin giderilmesi. Eğer oradan da bir sonuç alamazsak, bireysel başvurumuz ret olursa, aleyhimize gelirse Anayasa Mahkemesi'nden sonra tüm iç hukuk yollarını tükettiğimiz için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız. En başından beri söylediğim bir şey var, bu davanın sonuna kadar peşinde ve takipçisi olacağım."
'VERİLEN KARAR YETERLİ DEĞİL'
Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel ise kadın cinayetlerine artık yeterli tepki verilmediğini söyledi. Baba Cankel, "Avukatımızın da dediği gibi Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, neyse sonuna kadar gideceğiz. Böyle suçlarda en büyük cezaların verilmesini talep ediyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiştik, müebbet hapis cezası verildi. Verilen karar bir nebze olsun yerinde ama yeterli değil. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için yeterli bir karar değil. Türkiye'de maalesef neredeyse her gün bir kadın cinayeti yaşanıyor. Artık eskisi kadar ses de çıkmıyor, tepkiler eskisi gibi değil. Alıştı insanlar. Pınar Gültekin, Zeynep Şenpınar, Güleda Cankel için büyük tepkiler vardı ama gerekli cezalar verilmeyince insanlar da tepki göstermez oldular" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-02-26 13:52:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arıcı kadınlar buluştu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arı ve Arıcılık Topluluğu tarafından ‘Arıcı Kadınlar Buluşuyor’ etkinliğinde arıcı kadınlar hem birebir, hem de zoom üzerinden bir araya geldi.
YEREL HABERLER Arıcı kadınlar buluştu Muğla Sıtkı Koçman ...
Üniversiteliler tiyatroya doydu Menteşe Belediye Tiyatrosu oyuncuları ilk kez sahneye çıktığı üniversitede, öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.
YEREL HABERLER Üniversiteliler tiyatroya doydu Menteşe Belediye ...
Ata tohumları topraktan sofraya ulaşıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında kurduğu Yerel Tohum Merkezinde ürettiği ata tohumları Türkiye’nin 80 iline gönderilerek topraktan sofraya ulaşıyor.
YEREL HABERLER Ata tohumları topraktan sofraya ulaşıyor Muğla ...
Bodrumspor, Bayburt'ta 3 puan peşinde
YEREL HABERLER Bodrumspor, Bayburt'ta 3 puan peşinde
Muğla’nın afet risk azaltma planı hazırlandı AFAD Muğla İl Müdürü İsmail Özkan, 2022 yılı ‘İl Afat Risk Azaltma Planı’nı açıklarken, geçen yıl yaşanan orman yangınları ve sonrasında yapılan çalışmaları değerlendirdi.
YEREL HABERLER Muğla’nın afet risk azaltma planı hazırlandı AFAD ...
Babasının evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Babasının evinde ölü bulundu
Ortaca’da Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ortaca’da Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
Kayalıklara çarpan kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kayalıklara çarpan kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı
Datça’da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Datça’da Yunanistan tarafından geri itilen 38 ...
Ortaca’da 94 çuval gübreye el konuldu Ortaca Devlet Hastanesi açık otoparkı yakınlarında içeriği belli olmayan ve gübre takip sistemine kayıtlı olmayan 94 çuval gübreye el konuldu.
YEREL HABERLER Ortaca’da 94 çuval gübreye el konuldu Ortaca Devlet ...
İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Milas’ta 9 ayrı suçtan, 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
YEREL HABERLER İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan ...
Çocuğa karşı eziyet suçundan aranıyordu yakalandı Adli makamlarca araması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
YEREL HABERLER Çocuğa karşı eziyet suçundan aranıyordu ...
Sığınağa alınan Bodrumlu turizmciler tahliye bekliyor
YEREL HABERLER Sığınağa alınan Bodrumlu turizmciler tahliye bekliyor
Ormanlık alanda uyuşturucu kullanırken yakalandılar
YEREL HABERLER Ormanlık alanda uyuşturucu kullanırken yakalandılar
Ukraynalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi "Yardım et Erdoğan" pankartlarıyla Bodrum meydanına geldiler
YEREL HABERLER Ukraynalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım ...
Eğitim için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı
YEREL HABERLER Eğitim için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı
Marmarisli yazar Karabenli'nin 'Anekdotlar-3' kitabı belediye kültür yayınları kapsamında basıldı
YEREL HABERLER Marmarisli yazar Karabenli'nin 'Anekdotlar-3' kitabı ...
Milas'ta 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Milas'ta 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Ortaca'da KDV denetimi
YEREL HABERLER Ortaca'da KDV denetimi
Dalyan’da kıyı kenar çalışmaları hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Dalyan’da kıyı kenar çalışmaları hızla ilerliyor
Freni boşalan kamyon dağa çarptı, sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon dağa çarptı, sürücü ağır ...
Yol uygulamasında yakalandılar
YEREL HABERLER Yol uygulamasında yakalandılar
Köyceğiz’de müftülük personellerinden cami tadilatına destek
YEREL HABERLER Köyceğiz’de müftülük personellerinden cami tadilatına ...
Muğla’nın alternatif pazarlarda tanıtımına YİKOB desteği
YEREL HABERLER Muğla’nın alternatif pazarlarda tanıtımına YİKOB ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.