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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: “CHP bir nevi HDP’nin şubesi olmuştur” MHP’nin ilçe toplantıları Bodrum’da başladı MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık’tan CHP’ye sert sözler

İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: “CHP bir nevi HDP’nin şubesi olmuştur” MHP’nin ilçe toplantıları Bodrum’da başladı MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık’tan CHP’ye sert sözler

MHP’nin, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlattığı "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" başlıklı toplantılarının Muğla ayağı Bodrum ilçesinden başladı. Toplantıda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık, CHP’yi sert sözlerle eleştirerek, “CHP bir nevi HDP’nin şubesi olmuştur” dedi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, divan heyeti belirlenmesi ile devam etti.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi, “18 Aralık 2021’den itibaren 28 yıldır var olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisinin davasını tekrar büyüklerin emri üzerine görev arkadaşlarımızla beraber devraldık. Amacımız ve gayemiz 28 yıldır mücadele ettiğimiz Bodrum siyasetinde MHP’ye yakışan, Türk Milliyetçiliği davasına gönül veren dostlarımızı tekrar çatının altına toplamak istiyoruz.” diye konuştu.
MYK Üyesi Oğuz Akarfırat ise “Türkiye buhran denizinden çıkmış, Turan’a doğru sayın genel başkan ve Cumhurbaşkanımızın sayesinde ve artlarında bu salonu şereflendiren sizlerin sayesinde emin adımlarla ilerlemektedir. Tarih boyunca bu coğrafya hiç düşmansız kalmadı, belki kalmayacak ama Türkiye Cumhuriyetini hiçbir zaman parçalayamayacaklar.” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile görüşmesini eleştiren MYK Üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı şunları kaydetti:
“Atatürk’ün partisi olmakla övünen CHP ve onun genel başkanı Türkiye’yi gidiyor yabancı büyükelçilere şikayet ediyor. İstanbul’da seçilen belediye başkanları sanki üzerine vazifeymiş gibi İngiltere büyükelçisi ile Amerika büyükelçisi ile görüşüyor. Ne konuşuyorsunuz, neyin pazarlığını yapıyorsunuz. Hangi hesap içerisindesiniz.”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık ise 6 ilde ve 125 ilçede sürdürecekleri toplantının hayırlara vesile olmasını dilerek şunları söyledi:
“Milli mücadelenin simge şehirlerinden Muğla milli direnişin simgesi olmuş. İstiklal ve İstikbal mücadelesinin verildiği zamanlarda Kuvayı Milliye ruhuyla mücadele edenlerin Türklük bilincini daima taşıyan bu bilinçle vatanı milleti devletine hizmet etmeyi kendisine şiar edinmiş kişilerin memleketi olmuştur. Muğla bugün de millet ve memleketi için her türlü mücadeleyi vermekte ülkenin kalkınması için turizmden tarıma sanayiden ticarete her türlü katkıyı veren şehirlerin başında gelmektedir.”
Sözlerinin devamında CHP ve HDP’yi sert sözlerle eleştiren Dr. Pelin Yılık, “HDP’nin terörist odakların partisi olduğu tüm Dünya tarafından bilinmektedir. Tüm Dünyanın bildiği bu gerçeği görmek istemeyen ya da görmezden gelen bir grup var ki o da CHP ve yandaşlarından oluşan Zillet İttifakıdır. Atatürk tarafından kurulan bu partinin bırakın Atatürk çizgisinde gitmeyi Türkiye ve Türk milletinin menfaatleri için uğraş verdiği bile şüphelidir. CHP bir nevi HDP’nin şubesi olmuştur. CHP terör örgütü üyelerini savunur hale gelmiş, cenazelerinde de milletvekilleri boy gösterir olmuştur. CHP bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerimizi bile anmaktan imtina etmektedir. CHP hayırsız evlat gibi Ulu Önder Atatürk tarafından kendisine bırakılan mirası çarçur etmekle yetinmemiş, millet ve devlet karşıtı olduğu için Atatürk tarafından cezalandırılan ne kadar hain eşkıya terörist varsa hepsinin hasretle anar hale gelmiştir.” diye konuştu.
Cumhur İttifakı’nın gelecek nesillere güzel bir gelecek hazırlamak için kafa yoran bir ittifak olduğunu ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık, sözlerini şöyle noktaladı:
“Bizler kaynağını Türk milletinin kendisinden alan, milletinin derdiyle dertlenen sevinci ile mutlu olan ülkesi ve milletinin huzur ve mutluluğunu her şeyin önünde tutan bir milletiz. Siyaset anlayışımız vatan, millet, devlet menfaatlerinin her türlü menfaatin üzerine tutulması gerektiği yönündedir ve ilelebet böyle olacaktır. Adalet ve Kalkınma Parti ile kurduğumuz Cumhur İttifakı devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü korumayı esas alan, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyetler üzerine çıkmayı kendisine hedef edinen milletimizin refahını huzurunu arttırmak için her türlü çalışmayı yapan gelecek nesillere güzel bir gelecek hazırlamak için kafa yoran bir ittifaktır.”
Program sonunda divan üyelerine MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi tarafından teşekkür plaketi verildi.
Azka Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık, MYK Üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MYK Üyesi Oğuz Akarfırat, MDK Üyesi Cemil Yavuz Aksu, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi ile çok sayıda partili katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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