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Menteşe Mutfak Atölyesinin ilk sertifikaları verdi Menteşe Belediyesi tarafından 5 ay önce açılışı yapılan Menteşe Mutfak Atölyesi pastacılık kursunu tamamlayan ilk kursiyerlere sertifikaları verildi.

İHA

Menteşe Mutfak Atölyesinin ilk sertifikaları verdi Menteşe Belediyesi tarafından 5 ay önce açılışı yapılan Menteşe Mutfak Atölyesi pastacılık kursunu tamamlayan ilk kursiyerlere sertifikaları verildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kentin mutfak kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, Menteşe ilçesinin zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve bir gastronomi kenti yapmak için açılan Menteşe Mutfak Atölyesinin ilk kursiyerlerine belgeleri verildi.
Şef Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak tarafından 5 ay süre ile verilen pastacılık kursunu tamamlayan 15 kadın kursiyer düzenlenen tören ile belgelerini aldılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan sertifikalar ile kursu tamamlayan kadınlar otel, pastane ve resmi kurumlarda iş bulma imkanına sahip olacak.
Menteşe’nin tarihi Saburhane semtindeki tarihi binada 5 ay süren kursta pastacılık konusunda sertifika almaya hak kazanan kadın kursiyerler sertifika törenine katılan misafirlere kendi yaptıkları değişik pastalardan ikram ettiler.
Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak, “5 aylık yolculuğun birinci döneminin sonuna geldik. Kursiyer arkadaşlarımız hem pastacılık alanında, hem geleneksel Türk mutfağı aşçılık konusunda, hem de geleneksel el sanatları ile ilgili arkadaşlarımız ilk eğitimlerini tamamladı. Menteşe Mutfak atölyesinin ilk mezunları belgelerini alacaklar. Bu belgeleri alan kursiyerlerimiz bu belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmış olan sertifikalarını alacaklar” dedi.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Menteşe’nin bir gastronomi kenti olması için atılan adımların yavaş yavaş ilerlediğini söyledi. Başkan Gümüş, “Türkiye’nin tat haritasında hatırı sayılır bir yeri olan, sahip olduğu yemek ve mutfak kültüründe gıda coğrafyamızda önemli bir yeri bulunan Menteşe ilçemizin bir gastronomi kenti olması için sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve Üniversitemiz ile çıktığımız bu yolda önemli bir süreci bugün yaşıyoruz. Mutfak kültürünü kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarmak, kentin gastronomi potansiyelini entegre ederek kültür turizminin canlanmasını sağlamak amacıyla Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi burada açılışını yapmıştık. Bu tarihi mekanda yapılan atölye çalışmaları ile geleneksel mutfağımızın envanteri yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Düzenlenen etkinlikler ile de gastronomi konusunda kalıcı adımlar atmaya başladık. Her iki kursa toplamda 35 kadın kursiyer katıldı. Bugün pastacılık kursunu başarı ile tamamlayan 15 kursiyerimiz sertifikalarını vereceğiz” dedi.
Pastacılık kursuna katılan kursiyerlerin sertifikaları Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İletişim Müdürlüğü Şube Müdürü Erol Kütahya ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

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