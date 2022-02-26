İş kazasında yaşamını yitiren ormancı toprağa verildi Ortaca’da orman yolu etüt çalışmaları sırasında yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden orman işçisi Hayati Ercedoğan toprağa verildi.

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Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Ortaca Orman İşletme Şefliğinde görevli iken Çaylı mahallesi bölgesinde geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden orman işçisi Hayati Ercedoğan Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesinde toprağa verildi.

Ercedoğan için ilk olarak Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube ve İşletme Müdürleri ile orman personeli katıldı.

Hayati Ercedoğan’ın cenazesi daha sonra Köyceğiz Zeytinalanı mahallesindeki evine getirildi. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından kılınan cenaze namazına müteakip Zeytinalanı mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, merhumun çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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