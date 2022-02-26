Bodrum'da yaşayan Ukraynalılardan 'Rusya' protestosu

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, protesto için bir araya gelip, Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatına dövizlerle tepki gösterdi.

Bodrumlu Ukraynalılar Derneği, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatına düzenledikleri eylemle tepki gösterdi. Belediye Meydanı'nda bir araya gelen Ukraynalılar, açtıkları pankartlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde slogan attı. Çocuklarıyla birlikte eyleme destek veren Ukraynalılar, uluslararası toplumu birlikte hareket etmeye çağırdı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Bodrumlu Ukraynalılar Dernek Başkanı İrina Demiroğlu, "Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Rusya'nın başlattığı savaşla Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Ukrayna, topraklarını mevcut tüm araçlarla savunacak. Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor" dedi. Basın açıklamasının ardından protesto eylemi, sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-02-26 17:15:23



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