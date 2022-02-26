MHP'li Yılık: CHP bir nevi HDP'nin şubesi olmuştur



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, partisinin 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları'nın Muğla'nın Bodrum ilçesi ayağında konuştu. Yılık, "CHP, bir nevi HDP'nin şubesi olmuştur. CHP, terör örgütü üyelerini savunur hale gelmiş, cenazelerinde de milletvekilleri boy gösterir olmuştur" dedi.

MHP'nin 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları' devam ederken, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otelde düzenlenen toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, MYK üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MYK üyesi Oğuz Akarfırat, MDK üyesi Cemil Yavuz Aksu, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Terör örgütünün siyasi ayağı, HDP her fırsatta örgüte destek olmak adına teröristlere ve eylemlere destek açıklaması yayınlamaktadır. HDP'nin terörist odakların partisi olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Dünyanın bildiği bu gerçeği görmek istemeyen ya da görmezden gelen bir grup var ki o da CHP ve yandaşlarından oluşan zillet ittifakıdır" dedi.

'CHP ŞEHİT EDİLEN ASKERLERİMİZİ BİLE ANMAKTAN İMTİNA ETMEKTEDİR'

"Atatürk tarafından kurulan CHP'nin bırakın onun çizgisinde gitmeyi Türkiye ve Türk milletinin menfaatleri için uğraş verdiği bile şüphelidir" diyen Yılık, "CHP, bir nevi HDP'nin şubesi olmuştur. CHP, terör örgütü üyelerini savunur hale gelmiş, cenazelerinde de milletvekilleri boy gösterir olmuştur. CHP, bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerimizi bile anmaktan imtina etmektedir. CHP, hayırsız evlat gibi Ulu Önder Atatürk tarafından kendisine bırakılan mirası çarçur etmekle yetinmemiş, millet ve devlet karşıtı olduğu için Atatürk tarafından cezalandırılan ne kadar hain eşkıya terörist varsa hepsini hasretle anar hale gelmiştir" diye konuştu.

VARLI: ENGİN ÖZKOÇ, HDP'YE TAKTİK VERİYOR

Toplantıda konuşan MHP MYK üyesi ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı ise şunları söyledi:

"Bu toplantının ana amacı 'Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler ile 'Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler arasındaki farkları ve gelecekte yaşanacak muhtemelen olayları sizlerle paylaşmak için düzenlenmiş bir toplantıdır. Bir tarafta 'Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, onun yanında bizden ayrılıp bizden daha milletyetçi olduğunu söyleyen bir diğer siyasi parti ve dün, 'katil' dedikleri eski Sivas belediye başkanı şimdi Saadet Partisi genel başkanı, aralarına yeni aldıkları AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile görünmeyen ortak HDP ile ittifak yapıyorlar. Benim askerime polisime kurşun sıkan onları şehit eden 40 yıldan bu yana Türkiye'ye bela olmuş eli kanlı PKK'nın siyasi temsilcileri. Görünmeyen ortak ve görünmeyen güç bu. Şimdi bunu deklare etmeye başladılar. Kılıçdaroğlu diyor ki 'HDP'yi gözardı, edemeyiz onları da aramıza almalıyız'. Biz diyoruz ki 'HDP kapatılmalı'; bizden ayrılan bizden daha milliyetçi olduğunu söyleyen hanımefendi diyor ki 'HDP siyasi meşru bir partidir'. CHP Genel Başkanı, Türkiye'yi yabancı büyükelçilere şikayet ediyor. İstanbul'da seçilen belediye başkanı üzerine vazifeymiş gibi İngiltere ve ABD büyükelçisiyle görüşüyor. Ne konuşuyorsunuz, neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Dünyada ABD büyük bir güç olarak görülse de dünyayı İngiltere idare ediyor. Engin Özkoç, grup başkan vekili, milliyetçi bir insandır ama kendisi HDP'nin grup başkan vekillerine taktik veriyor; onları ön plana çıkarmaya çalışıyor."

Program MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi'nin divan üyelerine teşekkür plaketi vermesinin ardından sona erdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-02-26 17:21:40



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