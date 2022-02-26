Marmaris’te yaşayan Ukraynalılardan “Savaşa hayır” haykırışı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Ukraynalılar, Rusya'yı protesto ederek “Savaşa hayır” dedi.



Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Ukraynalılar bir araya gelerek, Rusya’yı protesto etti. Atatürk Meydanı'nda çocuklarıyla toplanan Ukraynalı vatandaşlar, ülkelerinin bayraklarını alarak, milli marşlarını okudu. İngilizce ve Türkçe olarak "Savaşa hayır" ve "Putin öldürmeyi durdur" yazılı döviz açan Ukraynalılar, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.



Protestoda grup adına konuşan Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Svitlana Borovska, dünyaya seslenerek, “Rus ordusu, Ukrayna topraklarını ele geçirmeye, güç kullanarak yok etmeye çalışıyor. Bu bir savaş eylemi. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne bir saldırı. Ukrayna kendini korumaya çalışıyor. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Türk dostlarımıza ve Türkiye Cumhurbaşkanına, siyasi, askeri ve manevi destekleri için teşekkür ederiz. Türk halkından da egemenliğini ve topraklarını koruma mücadelesinde Ukrayna’yı içtenlikle desteklemesini talep ediyoruz” dedi.

Protesto sonrasında Türkiye’ye teşekkür ederek dağılan Ukraynalı vatandaşlar, her gün toplanarak bu eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

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