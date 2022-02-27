TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Orduspor 1967: 0

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TFF 3. Lig 3. Grup 20. hafta maçında Fethiyespor, sahasında ağırladığı Orduspor 1967’yi 10 mağlup etti.





Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Demokrak Özgür Güneş x, Mehmet Mithat Levent x, Recep Gündüz x

Fethiyespor: Enes xxx, Erdinç xx, Alihan xxx, Serdar xxx, Serhan xx Talha xx (Berkin dk. 84 ?), Özgür xx, Umut x (Burak dk. 30 x, Onur Öztonga dk. 66 xx), Nurettin xx, Onur Taha Takır xx, Kadir Kurt xx (Şahan dk. 84 ?)

Orduspor 1967: Ali xx, Ahmet xx, Serhat Velioğlu xx, Hakan xx (Seçim dk. 70 x), Mustafa xx, Bilal xx (Volkan dk. 90+1 ?), Mehmet x (Oğuz dk. 70 x), Metin x (Ufuk dk. 79 ?), Ferdi xx, Cevatcan xx (Alperen dk. 79 ?), Kadir Seven xx

Gol: Alihan (dk. 62) (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Nurettin, Serdar, Özgür, Alihan (Fethiyespor), Cevatcan (Orduspor)

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