Fethiyespor - Orduspor 1967: 1-0

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FETHİYE, (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Recep Gündüz (xx), Mehmet Mithat Levent (xx)

FETHİYESPOR: Enes (xxx) Erdinç (xx), Özgür (xxx), Onur Taha (xxx), Kadir (xx) (Dk. 85 Şahan), Serdar Ümit (xxx), Talha (xxx) (Dk. 83 Berkin), Umut (x) (Dk. 36 Burak x) (Dk. 66 Onur Öztonga x), Nurettin (xx), Ali Han (xxx), Serhan (xxx)

ORDUSPOR 1967: Ali Alper (x) Ahmet (xx), Mustafa (x), Serhat (xx), Bilal (x) (Dk. 90 Volkan), Metin (x) (Dk. 79 Alperen x), Ferdi (xx), Cevatcan (x) (Dk. 78 Ufuk x), Hakan (x) (Dk. 70 Seçim x), Mehmet Mert (x) (Dk. 70 Oğuz x), Kadir (x)

GOL: Dk. 62 Ali Han (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Nurettin, Serdar Ümit, Özgür, Ali Han, Şahan (Fethiyespor), Cevatcan (Orduspor 1967)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor evinde Orduspor 1967 A.Ş'yi tek golle geçerek zirve inadını sürdürdü. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede 62'nci dakikada Ali Han, Fethiyespor'u öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi. Fethiyespor 2'de 2 yaparak puanını 52'ye çıkardı, lider Esenler Erokspor'u 1 puan geriden ikinci sıradakı yerini koruyup takibini sürdürdü. Orduspor 1967 ise 44 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-02-27 15:19:39



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