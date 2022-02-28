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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor zirveye bir adım daha yaklaştı

DHA

Bodrumspor zirveye bir adım daha yaklaştı


BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 yenen Bodrumspor zirveye bir adım daha yaklaştı. Lider Sakaryaspor'un berabere kaldığı, ikinci 1461 Trabzon'un ise yenildiği haftayı çok iyi değerlendiren Bodrumspor, zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, çok iyi bir seri yakaladıklarını söyledi.
Son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışına ortak olan Bodrum'da Taşdemir, "Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Önümüzde 11 final maçı var. Hak ettiğimiz yerlere gelebilmek adına çok çalışıyoruz. İnanıyorum ki emeklerimizin karşılığını alacağız. Hafta bizim açımızdan çok karlı geçti. Seriyi sürdüreceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2022-02-28 11:58:47

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