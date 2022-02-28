Fethiyespor takipte

FETHİYE, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendikten sonra dün evinde Orduspor 1967'yi tek golle deviren Fethiyespor, 2'de 2 yaparak zirve takibini sürdürdü. Üst üste 4 maç kaybettikten sonra liderlik koltuğunu Esenler Erokspor'a kaptıran lacivert-beyazlılar, son 2 haftada hata yapmayarak yarışı bırakmadı. Erokspor'un 1 puan gerisinde 52 puanla 2'nci sırada yer alan Fethiye temsilcisi şampiyonluk iddiasını korumayı bildi. Fethiyespor, bu hafta alt sıralarda yer alan Gümüşhanespor'a konuk olacak. Esenler Erokspor ise deplasmanda Play-Off hattındaki Ofspor'la karşılaşacak. Fethiyespor rakibinin takılması durumunda liderliği ele geçirme fırsatı yakalayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye
2022-02-28 12:11:32
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