Şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobilde yaralanan 3 sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Fatih E.’nin (36) kullandığı 48 ADT 146 plakalı otomobil, D400 kara yolu Çukurincir mevkiiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sağlık çalışanları sürücü Fatih E. ile Elif B. (28) ve Medine Y. (35) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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