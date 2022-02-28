Sağlıkçıların otomobili şarampole devrildi: 3 yaralı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) -MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Seydikemer ilçesi, Çukurincir Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye'den Seydikemer'e giden Fatih Ekiz (36) idaresindeki 48 ADT 146 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Karadere 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ambulans şoförü Fatih Ekiz, hemşire Elif Balcı (28) ile ebe Medine Yalçın (35) yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan 3 sağlık personelinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sağlık çalışanlarının işe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

2022-02-28 13:32:12



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