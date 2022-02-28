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Ören’e 1 milyar 702 milyon TL’lik altyapı yatırımı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas İlçesi Ören Mahallesinde yapacak olduğu 1 milyar 702 milyon TL’lik altyapı yatırımının ilk etabını başlatıyor.

İHA

Milas Ören Mahallesinin 2054 yılına kadar arıtma ihtiyacını karşılayacak 74,5 km. uzunluğundaki kanalizasyon hattının ihalesi 20 Nisan'da yapılıyor. Kanalizasyon hattının yanı sıra bölgeye ikinci etap çalışmalar kapsamında İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de yapılacak.

Ören’e 1 milyar 702 milyon TL’lik altyapı yatırımı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas İlçesi Ören Mahallesinde yapacak olduğu 1 milyar 702 milyon TL’lik altyapı yatırımının ilk etabını başlatıyor.

Milas Ören Mahallesinin 2054 yılına kadar arıtma ihtiyacını karşılayacak 74,5 km. uzunluğundaki kanalizasyon hattının ihalesi 20 Nisan’da yapılıyor. Kanalizasyon hattının yanı sıra bölgeye ikinci etap çalışmalar kapsamında İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de yapılacak.
Yeşili ve mavisiyle dünyaca ünlü bir kent olan Muğla’da, çevrenin korunması, modern altyapı sistemlerinin inşa edilmesi, mevcut altyapı hatlarının yenilenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünün İl genelinde sürdürdüğü ve projelendirdiği 1 Milyar 702 Milyon TL’yi bulan altyapı yatırımları Milas İlçesi Ören Mahallesi Kanalizasyon hattı ile devam ediyor.
Büyükşehir, Ören’e ilk etapta 74,5 Kilometre Kanalizasyon, ikinci etapta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapıyor, bölgenin 2054 Yılına Kadar Arıtma İhtiyacı Ortadan Kalkıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ören’e yapılacak olan 74,5 kilometrelik kanalizasyon hat yapımı için 20 Nisan 2022 saat 14.00’de ihale yapılacak. Yapılacak olan ihalenin ardından projenin yatırım maliyeti belli olacak ve kısa sürede çalışmalar başlayacak. İkinci etapta ise yine Ören’e İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapılarak modern bir arıtma sağlanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin en az 2054 yılına kadar arıtma ihtiyacı ortadan kalkmış olacak. Projenin finansmanı Dünya Bankasından sağlanan kredi ile karşılanacak.
Gürün, “Geleceğimiz için yerin altına büyük yatırımlar yapıyoruz”
Çevreci yatırımların öneminin ilerleyen yıllarda daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Geleceğimiz için yerin altına çok büyük yatırımlar yapıyoruz” dedi. Ören’de yapılacak olan altyapı projesi ile bu bölgede mavi bayraklı plajların çoğalması, atıksuyun çevreye zarar vermemesi ve artan nüfusun altyapısal ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladıklarını belirten Başkan Gürün, “Milas İlçemizde yapacak olduğumuz kanalizasyon hattının yanı sıra İleri Biyolojik atıksu arıtma tesisi de büyük önem taşıyor. İl genelinde yaygınlaştırdığımız İleri Biyolojik tesislerle arıtma kalitemizi arttırdık. Özellikle kıyı kesimlerde ki tesislerimizin ileri biyolojik olması çevrenin ve mavinin korunması açısından çok önemli bizde bu bilinçle tesislerimizi buna göre hizmete sunuyoruz. Muğla genelinde şuan 1 Milyar 702 Milyon TL’yi bulan altyapı yatırımlarımız var. Bunlardan Bodrum, Fethiye, Datça ve Dalaman’da ki çalışmalarımız devam ediyor. Kavaklıdere ve Ula’da tamamlandı. Milas İlçemizde projelendirdiğimiz Ören kanalizasyon hattının yapımına başlayacağız. Yine Milas Türkevleri, Bozalan, Çökertme içme suyu projesi içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bizim amacımız geleceğe güvenle bakan bir Muğla oluşturmak. Yeşili daha yeşil, mavisi daha mavi bir şehir yaratarak gelecek nesillere bunu aktarabilmek. Çevreci yatırımların en önemlilerinden biri kanalizasyon altyapı ve arıtma sistemleridir. Atıksuyun çevreye verdiği zararı yok etmek için bu sistemleri edindiğimiz finansal kaynaklar doğrultusunda her yerde hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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