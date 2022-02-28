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Başkan Gürün, Belediyeden emekli işçi ve memurlarla bir araya geldi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 2014 yılından bu güne kadar belediyeden emekli olan işçi ve memurlarla bir araya geldi.

İHA

Başkan Dr. Osman Gürün, 2014 yılından bu güne kadar Muğla Büyükşehir Belediyesinde çalışıp emekli olan işçi ve memurlar ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün emekli mesai arkadaşlarına teşekkür plaketi verdi. Düzenlenen etkinlikte emekli olan işçi ve memurlar çalıştıkları dönemde ki anılarını anlattı.

Başkan Gürün, Belediyeden emekli işçi ve memurlarla bir araya geldi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 2014 yılından bu güne kadar belediyeden emekli olan işçi ve memurlarla bir araya geldi.

Başkan Dr. Osman Gürün, 2014 yılından bu güne kadar Muğla Büyükşehir Belediyesinde çalışıp emekli olan işçi ve memurlar ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün emekli mesai arkadaşlarına teşekkür plaketi verdi. Düzenlenen etkinlikte emekli olan işçi ve memurlar çalıştıkları dönemde ki anılarını anlattı.
Başkan Gürün, “Emekli arkadaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz”
Etkinlikte konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, emekli personel ile birçok zorluğu birlikte yaşadıklarını, Büyükşehir Belediyesinin kuruluşunda omuz omuza çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürün, “Bir hikâyenin ana aktörleri olarak önemli bir zaman dilimi içerisinde görev yapmış, zamanı geldiği için emekli olmuş arkadaşlarımızsınız. Belediyede yeni başlayan arkadaşlarımızın rehberi, siz emekli olan arkadaşlarımızdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye çapında değerlendirme yaptığımızda çok önemli bir yerde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. İlk Büyükşehir oluşumuzda sıkıntılar yaşadık. Bu güne kadar Muğla Büyükşehir Belediyemizden 367, MUSKİ’den de 251 arkadaşımız emekli oldu. Toplam 618 arkadaşımız emekli oldu. Belediyeden emekli olan arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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