37 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri lastik bot içerisinde geri itilen 22 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris açıklarında ise yine lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Türk sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kurtardı. Ayrıca lastik bot içinde 2 düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı.

Marmaris Armella Koyu sahilinde ise Yunanistan adalarına yasadışı geçiş yapmak isteyen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

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