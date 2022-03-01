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Yangın mağduru arıcılara destek Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesinin Osmaniye, Bayır, Turgut ve Turunç Mahallelerinde faaliyet gösteren ve yangınlardan etkilenen 29 arıcıya polen tuzaklı kovan tabanı desteklemesi yaptı.

İHA

Yangın mağduru arıcılara destek Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesinin Osmaniye, Bayır, Turgut ve Turunç Mahallelerinde faaliyet gösteren ve yangınlardan etkilenen 29 arıcıya polen tuzaklı kovan tabanı desteklemesi yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşanan orman yangınlarının ardından mağdur olan arı yetiştiricilerine destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen arı yetiştiricilerine ek gelir sağlamak ve diğer arı ürünlerinin üretiminin teşvik edilmesi için polen tuzaklı kovan tabanı desteklemesi yapıldı.
Küresel ısınmadan dolayı 2 yıldır çam balı alınamayan ve yangınlarla birlikte çam balı üretiminin oldukça düşmesiyle zor durumda kalan arı yetiştiricileri için Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’in Osmaniye, Bayır, Turgut, Turunç mahallelerinde 29 arıcıya polen tuzaklı kovan tabanı dağıttı. Arı üretiminin arttırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, desteklemeler ile arıcıların polen üretiminin çoğaltarak eski üretimin tekrar sağlanmasını amaçlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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