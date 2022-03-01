Dalaman’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Muğla’nın Dalaman ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen K.Ç düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada K.Ç’ye ait piyasa değeri yüklü miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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