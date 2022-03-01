El ele tutuşup atladıkları denizde boğulmak üzereyken kurtarılan çift, otele yerleştirildi



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce yanına yerleştikleri damatlarıyla tartıştıktan sonra el ele tutuşup denize atlayan, boğulmak üzereyken kurtarılıp hastaneye kaldırılan Hülya (69) ve İsmail İ. (74) çifti, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Eve dönmek istemeyen çift, geçici olarak otele yerleştirildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bodrum Liman Başkanlığı'nın önünde meydana geldi. 6 ay önce İzmir'den Bodrum'a gelip kızlarının yanına yerleşen Hülya İ. ile İsmail İ., damatlarıyla tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından çift, sahile gelerek el ele tutuşup denize atladı. Bu sırada kıyıya yakın teknedekiler boğulmak üzere olan çifti denizden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı çift, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Tedavilerinin ardından taburcu olan Hülya ve İsmail İ. çifti Bodrum Belediyesi tarafından geçici olarak ilçedeki bir otele yerleştirildi. Bir daha eve dönmeyeceklerini söyleyen çift, huzurevi ya da sığınma evinde kalmak istediklerini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-03-01 17:44:36



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