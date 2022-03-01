CHP Muğla Milletvekili Erbay’ın testi pozitif çıktı

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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın Covid19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Burak Eray, Menteşe’deki özel bir hastanede tedbir amaçlı yattığı öğrenildi.

Bugün Covid19 belirtileri göstermesi üzerine test yaptıran CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın akşam saatlerinde gelen test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıkması üzerine CHP Milletvekili Erbay tedbir amaçlı hastanede kalacağı öğrenildi.

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