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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Deniz çayırları' tehdit altında

DHA

'Deniz çayırları' tehdit altında


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)AKDENİZ Koruma Derneği (AKD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde, teknelerin çapa atması sonucu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan deniz çayırları ile ilgili Gökova Körfezi'nde çalışma başlatıldı. AKD İzleme ve Koruma Çalışmaları Sorumlusu Vahit Alan, deniz çayırlarının Akdeniz'e özgü bitki türü olduğunu hatırlatarak, "Su altında birçok tür, deniz çayırlarını üreme, yumurtlama, beslenme ve sığınak olarak kullanıyor" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKD, Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 'teknelerin çapa atması ve taraması' nedeniyle dünyada en fazla karbon depolama özelliğine sahip bitkilerden biri olan deniz çayırlarının azalmasının önüne geçilmesi için proje hayata geçirdi. 'Güneybatı Kıyıları Denizel Ekosistem Restorasyonu' isimli projede, tekne çapası zararının deniz çayırı üzerindeki tehdit boyutunun yanı sıra, küresel iklim değişimine karşı dayanıklılığının belirlenmesi için izleme çalışması yapıldığı bildirildi.
6 İZLEME İSTASYONU BELİRLENDİ
Gökova Körfezi'nde uluslararası protokollere uygun olarak kurulan izleme istasyonları, deniz çayırlarının son sınırlarına yerleştirilen işaretlerle belirlendi. 6 istasyonda uzman dalgıçlarca yılda bir kez çayırlar ile ilgili bilgileri toplanırken, çalışmalar fotoğraflar ile belgelenmeye başlandı. Elde edilen verilerde deniz çayırlarının yoğunluğu, gelişimi ve sağlık durumlarının incelendiği belirtildi. 2023 yılında tamamlanacak çalışmaların ardından hazırlanacak rapor, ulusal ve uluslararası makalelerde yayımlanacak.
'EN ÖNEMLİ ETKEN İNSAN FAKTÖRÜ'
AKD İzleme ve Koruma Çalışmaları Sorumlusu Vahit Alan, deniz çayırlarının Akdeniz'e özgü bitki türü olduğunu belirterek, "Önemli oranda oksijen üretiminin yanı sıra karbon ve depolama özelliğiyle küresel iklim değişimi ile mücadelede en önemli türler arasında yer alıyor. Su altında birçok tür, deniz çayırlarını üreme, yumurtlama, beslenme ve sığınak olarak kullanıyor" dedi.
Gökova Körfezi'nde deniz çayırlarının mevcut durumlarının giderek kötüleştiğini ve yayılım alanlarının daraldığını ifade Alan, "Bunda en önemli etken ise insan faktörü. Karşılaştığımız sorunların başında teknelerin çayırların bulunduğu alanlara çapa atmaları geliyor. Problemlerin ortadan kaldırılması için Gökova koylarında şamandıralı bağlama sistemlerinin kurulması, deniz çayırı habitatlarının korunması için acildir. İzleme çalışmalarından elde edilecek bilgiler sayesinde alanda çalışan kamu-kurum ve kuruluşlarına türün koruma planlarıyla ilgili bilgi sağlanmış olacak" diye konuştu.
'ÖZEL İZİNLE DALIŞ YAPILIYOR'
Bölgede dalış yapmanın yasak olduğunu belirten Alan, "Bu alandaki su altı çalışmalarının hepsini özel izinle ile yapıyoruz. Gökova Körfezi, deniz çayırları açısından en önemli kıyılarımızı oluşturuyor. Körfezin hemen hemen her tarafında çayırları görmek mümkün. Güney sahillerinde daha yoğun gözleniyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-03-02 10:00:17

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