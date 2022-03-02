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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortacalı muhtarlar bilgilendirildi

İHA

Ortacalı muhtarlar bilgilendirildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde görev yürüten muhtarlar, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği toplantı ile bilgilendirildi. İlçe genelinde sunulan hizmetler ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan muhtarlara, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşılması konusunda işbirliğinin genişletilmesine vurgu yapıldı.

Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ortaca’da görev yapan muhtarlarla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ortaca Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda Ortaca Kaymakamı Meral Uçar’ın başkanlığında yapılan muhtarlar toplantısında, muhtarlara Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından sunulan çocuk, kadın, engelli ve yaşlı, eğitim ve danışmanlık, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, Köyceğiz Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü’nce sunulan hizmetlerde, muhtarlarla sürdürülen işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

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