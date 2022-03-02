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Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonet, kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Gündoğan Mahallesi’nde seyreden Z.D. idaresindeki 48 UE 908 plakalı kamyonetin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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