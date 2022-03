"Mavi Kadın", mezarı başında anıldı Gelendost “Savaşa Hayır” denilerek anıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde "Mavi Kadın" olarak bilinen çevreci Saynur Gelendost, ölümünün 19. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.



Bodrum’da verdiği çevre mücadeleleri ile tanınan, geçirdiği rahatsızlık nedeni ile 2003 yılında hayatını kaybeden rölyef sanatçısı Saynur Gelendost, ilçeye bağlı Cevat Şakir Mahallesi Türbe Mezarlığı’nda mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. “Savaşa Hayır” dövizinin açıldığı anma törenine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, torunu Can Gelendost ve çevreciler katıldı. Anma töreninde konuşan Çevreci Reşat Uygun, “Saynur’u unutturmamak için bu mezar başı anmalarını devam ettiriyoruz. Çünkü Saynur sadece bir çevre hareketi önderi, sadece bir çevre eylemcisi değil aynı zamanda bir barış kadınıydı. Türk Yunan Dostluk Derneği için yaptığı mücadeleler, Türk Yunan çocukları ile yaptığı eylemler hala akıldadır. Bodrum’da Barış Yolu projesi başlatmıştı. Göltürkbükü’nde ekolojik barış köyü oluşturma hayalleri vardı. Böyle bir savaş koşullarında, Dünya’nın yaşadığı olumsuzluklar içinde onu bu barışı tarafı ile de gündeme getirmek, anmak istedik. O yüzden ‘Savaşa Hayır’ diyerek Saynur’un ruhu üzerinden mesaj vermek istiyorum” dedi.



Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Gelendost’un ölümüne eylemler yaptığını dile getirerek “Bugün onun anısını yaşatıyoruz. Bu yaz orman yangınlarında çok büyük acılar yaşadık. Saynur’un attığı tohumlarla bunların tekrar yeşermesi için Bodrum Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.



Saynur Gelendost’un torunu Can Gelendost da “Benim için onu görmeye gitmek demek ya bir ormanda vadide bir ağacı korumak ya da bir termik santralin önünde eylem yapmak anlamında geliyordu. O zamanlarda bu benim için çok keyifliydi. Çok özeldi” dedi.

