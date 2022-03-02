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Menteşe’deki eğlence mekanlarına sıkı denetim

İHA

Menteşe’deki eğlence mekanlarına sıkı denetim

Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilgili şube müdürlüklerinden ekiplerin katılımıyla Menteşe ilçesindeki eğlence yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan başta Üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Kötekli Mahallesi ve Emirbeyazıt Mahallesi olmak üzere toplam 15 mahallede bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde gerçekleştirilen kontrollere değişik birilerden ekipler katıldı.
Yapılan kontrollerde, canlı müzik belgesi olmadan canlı müzik yapan, işletici kimlik bildirme belgesi ve çalışanlara ait kimlik bildirim belgelerini ibraz edemeyen, işletme kayıt belgesini ibraz edemeyen çok sayıda işletmeye idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
Ayrıca 127 şahsa yönelik GBT/HES kontrolü yapıldı. Yetkililer Menteşe İlçesinin daha huzurlu ve güvenli hale getirilmesi için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini açıkladı.

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