Namnam Çayı’nda taşkın riski azaldı

Muğla’nın Ula ve Köyceğiz ilçeleri arasında bulunan Namnam Çayı üzerinde tersip bendi ve taş tahkimat çalışmaları tamamlanırken, Namnam Çayı’nda taşkın riski azaltıldı.
Muğla genelinde bulunan dere yataklarının genişletilmesi ve taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Ula ve Köyceğiz ilçelerinin sınırında bulunan Namnam Çayı’nda da taşkın riskinden korunması için tersip bendi ve taş tahkimat çalışmaları başlatıldı. 15 metre yüksekliğe sahip tersip bendi çalışmaları tamamlanırken bölgede bulunan tarım arazileri de taşkın riskine karşı korunmuş olduğu belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.