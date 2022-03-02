Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri Rus uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.



Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.Ö.'nün Patlangıç Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda Ş.Ö. ile birlikte yaşadığı tespit edilen Rus uyruklu kadın E.V. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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