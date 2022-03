Köyceğiz’de vatandaşlar Kur’an-ı Kerimi öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı Toparlar Merkez Camii ile Pınar Akyaka Camiinde Diyanet İşleri Başkanlığının, ‘Camilerde Kur’an Öğretimi Programı” kapsamında açılan Kuranı Kerimi öğrenme kursuna katılan kursiyerler kurs sonunda bitirme belgelerini aldılar.

Cami İmamHatipleri Murat Yaşar ve Garip Hasan İlhan’ın çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan vatandaşlar için başlattığı Kuran öğretimi programı katılım belgelerinin İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz tarafından takdim edildi.

Her iki camide düzenlenen merasimde konuşan Müftü Karagöz: ”Kur'anı Kerimi öğrenmek her mü'minin en zevkli ve en tatlı bir meşguliyetidir. Bunun için sizler Kur'ân'ı öğrenmek için büyük bir gayret içine girdiniz, soğuk, yağmur, karkış demeden aylarca yatsı namazlarından sonra camilerimize gelerek yüce kitabımızı okumayı öğrendiniz. Sizlere Kuran öğreten hocalarınızı ve sizlerin her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Öğrendiğiniz Kuranı Kerimi devamlı okuyarak bilgilerinizi ve Kuran okumayı geliştirmeliyiz ve ayrıca açıklamalı mealini de okuyarak dünyaahiret saadetimizi temin eden yüce Rabb’imizin buyruklarını öğrenmeliyiz.” dedi.

Konuşmaların akabinde Müftü Ahmet Karagöz, kursu veren İmamHatipler Murat Yaşar,Garip Hasan İlhan ile Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Özdil,misafir olarak bulunan Beyobası Merkez Camii İmamHatibi Sunay Keskin tarafından katılım belgeleri takdim edildi. İlçe Müftüsü Karagözün Diyanet İşleri Başkanlının yayınlarından "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" adlı kitap kursiyerlere hediye edildi.

