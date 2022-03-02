Bodrum'da 42 kaçak göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 05.30 ve 06.00´da Bodrum açıklarında 2 farklı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik botlar içerisindeki toplam 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-03-02 18:48:22
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