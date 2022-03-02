Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı Bindikleri botları sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Bodrum açıklarında yaşanan 2 farklı göçmen olayında yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği botlar, motor arızası yaptı. Göçmenlerin yardım talebi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 bottaki toplam 42 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.