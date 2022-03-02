Kayıp şahıs 23 saat sonra bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 28 Şubat’ta kayıp başvurusu yapılan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası 23 saat sonra sağ olarak bulundu.

Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesinde oturan 73 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı bulunan A.T. isimli vatandaşın yakınları Jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Turgut Jandarma karakol ekiplerinin 23 saatlik arama çalışması sonrası A.T. isimli vatandaş evinden 24 kilometre uzaklıktaki Gökbel mevkiinde arazide bulundu. A.T.’nin zağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.