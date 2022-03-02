Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± YataÄŸan'Ä±n yÃ¼ksek kesimlerini beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼

MuÄŸla'nÄ±n YataÄŸan ilÃ§esi Eskihisar Mahallesi'nde yaÄŸan kar mahalleyi beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼.
Bir sÃ¼redir YataÄŸan ilÃ§esinde etkisini gÃ¶steren soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava yÃ¼ksek kesimlerde yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. MuÄŸlalÄ±larÄ±n alÄ±ÅŸkÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± kar manzaralarÄ± bÃ¼yÃ¼k kÃ¼Ã§Ã¼k her yaÅŸtan vatandaÅŸÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rÃ¼rken, Ã¶zellikle Ã§ocuklar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ kaynaÄŸÄ± oldu. 'Mart kapÄ±dan baktÄ±rÄ±r, kazma kÃ¼rek yaktÄ±rÄ±r' atasÃ¶zÃ¼nÃ¼ doÄŸrulayan nitelikteki soÄŸuk hava ile birlikte Eskihisarâ€™a yaÄŸan kar mahallede karpostallÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.
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