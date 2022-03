'Parantez Kızlar' resim sergisi Bodrum'da

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gazeteci Ülker Pınarbaşı (63), resim sergisi 'Parantez Kızlar'ı açtı. Hayatın tüm renklerini içinde barındıran 'Parantez Kızlar'ın 1 haftadır çok üzgün olduğunu belirten Pınarbaşı, "Çünkü savaş istemiyorlar. Savaşa ve işgale karşılar" dedi.

Bodrum'da yaşayan ve 27 yıl boyunca aktif gazetecilik yapan Ülker Pınarbaşı, ressam annesi ile oğlundan esinlenerek, mesleğinin de katkısıyla resme başladı. Çalışmaları beğeni toplayan Pınarbaşı, Bodrum'un Çarşı Mahallesi'ndeki restoranda resim sergisi açtı. Pınarbaşı, sergiye ismini veren 'Parantez Kızlar'ın, meslek hayatı boyunca katıldığı haber toplantılarından esinlenmesiyle ortaya çıktığını ve her birinin toplumda yer alan farklı karakterleri simgelediğini belirtti. Pınarbaşı, 'Parantez Kızlar'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

'SAVAŞA VE İŞGALE KARŞILAR'

Yıllarca habercilik yaptığını anlatan ve sergi hakkında bilgi veren Ülker Pınarbaşı, "Annem bir ressamdı, oğlum ise New York'ta ressam. 'Parantez Kızlar' fikri uzun süren ve zaman zaman can sıkabilen haber toplantılarında doğdu. 2 ters parantezden 'Parantez Kızlar' oluştu. Bu kızlar yıllar boyu büyüdüler, geliştiler ve bugünlere geldiler. Her parantez kızın ayrı bir hayat hikayesi var. Hepsi neşeli ve hayata umutla bakıyorlar. Hiçbir zaman canlarını sıkmamaya çalışıyorlar. Enerjileri yüksek, savaşa, şiddete ve işgale karşılar. Farklı meslek gruplarından ve ailelerden geliyorlar. Kimi bir tüccarın eşi kimi bir bakkalın kızı. Ortak özellikleri ise okumuş, yazmış kişiler olmaları. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi ve film izlemeyi seviyorlar. Hayatı seviyorlar ve size hayatın renkleriyle geliyorlar. 'Parantez Kızlar', şu anda Bodrum'dalar. Her an Ankara veya İstanbul'a gidebilirler. `Parantez Kızlar'ın renkleri her zaman sizlerle birlikte olacak. Sergilerin temel özelliği de 'Parantez Kızlar' ve yaptıkları olacak. Farklı temalarda çalışmalarım var ama en sevdiğim tema 'Parantez Kızlar'. Şu an neşeli görünseler de 1 haftadır çok üzgünler çünkü savaş istemiyorlar. Savaşa ve işgale karşılar" dedi. (DHA)

Bodrum'da dün açılan sergi, 6 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

