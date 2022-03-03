Bodrum'da ralliye geri sayım



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda heyecan 15-17 Nisan tarihlerinde Muğla Bodrum Rallisi ile başlayacak. Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından geçen sezon şampiyonaya aday olarak düzenlenen ralli, bu sezon şampiyona açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl rekor katılım ile gerçekleşen ralli bu yıl sporsevenlere heyecan ve adrenalin dolu bir hafta sonu sunacak. Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla yapılacak olan ve bu yıl yarımadanın büyük bir bölümüne genişleyen organizasyon, 15 Nisan Cuma akşamı Bodrum Meydanı'nda gerçekleştirilecek start seremonisi le başlayacak. Türkiye'nin en hızlı pilotları, 16-17 Nisan tarihlerinde 6 farklı özel etabı ikişer kez geçerek kozlarını paylaşacak.

HEDEF ULUSLARARASI RALLİ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı açıklamada, etkinliğin Bodrum'da spor turizmine katkı sağlayacağını ve spor etkinliklerinin Bodrum'a getirdiği katma değerin önemini vurguladı. Aras, geçen yıl mahalli yarış statüsünde gerçekleşen yarışın bu yıl ulusal kategoride gerçekleşecek olmasından mutluluk duyduklarını ve ilerleyen zamanlarda otomobil sporlarını uluslararası platformda Bodrum'da görmek istediklerini ekledi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-03-03 10:49:57



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