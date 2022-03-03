Ukrayna'da mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci Bodrum'a geldi



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısında bölgede mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrencinin tahliyesi gerçekleşti. Tren ve uçak yolculuğunun ardından Bodrum'a dönen kafiledeki turizmci Adnan Maviyıldırım "Yolculuğumuz yaklaşık 48 saat sürdü. Bulunduğumuz yerde kaos vardı" dedi.

Bodrum'daki turizmciler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden önce turizm bağlantıları için Kharkiv şehrine gitti. Rusya'nın müdahalesinin ardından 7 turizmci ve 1 öğrenci otellerinde mahsur kaldı. Bodrum Otelciler Birliği Derneği'nin Dışişleri Bakanlığı'yla yaptığı görüşme sonrası bölgede mahsur kalan 8 kişiye ulaşıldı. Türk yetkililerin girişimleri sonrası 8 kişi, tahliye edildi. Çatışmanın yoğun olduğu Harkov'dan trenle Lviv kentine, buradan da Romanya'ya ulaşan 8 kişi, daha sonra otobüsle Bükreş'e devam etti. Saatler süren yolculuğun ardından uçakla İstanbul'a gelen 8 kişi, Bodrum'a iniş yaptı. Türkiye'ye dönen 8 kişi için BodrumMilas Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı karşılamada, gelenlere çiçek verilip, baklava ikram edildi.

'TREN İSTASYONUNA ULAŞMAK ÇOK GÜÇTÜ'

Günler sonra Bodrum'a dönmekten mutlu olduğunu ifade eden turizmci Adnan Maviyıldırım, "Harkov şehrinde ayın 23'ündeki etkinliğimiz sona erdi. 24'ü günü sabah uçakla İstanbul'a dönüş yapacaktık. Fakat sabah hem sivil hem de askeri havalimanını bombaladılar. Bu nedenle Harkov kentinde mahsur kaldık. Otelde 4 gece konakladık. 4 gün bizim için çok zor geçti. Bombardıman 24'ü sabahı başladı ve geldiğimiz güne kadar devam etti. Otelde kaldığımız yer çok güvenli bir yerdi. Sığınağa indirdiler ve tehlike geçtiğinde lobide kaldık. Dışişleri Bakanlığı'na ulaşıldı ve bakanlık gerekli çalışmayı yaptı. Ayın 28'inde saat 18.30'da tren kalkacağı söylendi. Tren istasyonuna ulaşmak çok güçtü. Taksiyle bombaların arasından geçerek istasyona ulaştık. Tren yolculuğumuz 30 saat sürdü. Trende yaklaşık 450 kişi vardı. Lviv kentine ulaştık ve bir süre orada bekledik. Romanya sınırına devam ettik. Daha sonra otobüsle Bükreş'e geçtik, oradan da İstanbul'a geldik ve şu anda Bodrum'dayız. Yolculuğumuz yaklaşık 48 saat sürdü. Bulunduğumuz yerde kaos vardı" dedi.

'YOL ÇOK UZUN SÜRDÜ'

Mahsur kaldıkları süre boyunca ölüm korkusu ile karşı karşıya kaldıklarını dile getiren turizmci Özcem Tektaş, "Yol çok uzun sürdü. Bir şeyler yemeye, sevdiklerimizle zaman geçirmeye hasret kaldık" diye konuştu. Türkiye'ye geri döneceklerine inançları tam olsa da zor anlar yaşadıklarını belirten turizmci Ali Gencer ise "Bizi en çok yoran ailelerimizin merak etmesi oldu" ifadelerini kullandı. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ise mahsur kalan 8 vatandaşı sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, Bodrum Otelciler Birliği Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de "Artık savaş bitsin ve güzel günlere başlayalım" dedi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-03-03 15:41:52



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