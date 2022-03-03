Yaban Hayatı gününde yaban hayata yem bıraktılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü’nde Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Yılanlı Çakmak bölgesindeki yaban hayvanları için yem bıraktı.

Muğla Şube Müdürü Ömer Kahraman, Şube Müdürlüğü personeli, Polis Haydi ve Jandarma Haydi ekipleri Yılanlı Çakmak YHGS ve Yılanlı Çakmak Devlet Avlağında kuru yonca, buğday ve arpadan oluşan karışım ile yaban hayvanlarına yönelik yemlemeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.