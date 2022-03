Uzmanlar bu defa sigaranın anne karnındaki çocuğa etkisini araştırdı Zararları saymakla bitmeyen sigaranın embriyo gelişimini de yavaşlattığı ortaya çıktı

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen ve zararları saymakla bitmeyen sigaranın anne karnındaki çocukları da olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

Embriyolar üzerindeki çalışmaları ve alanındaki başarıları ile bilinen Embriyolog Turgay Barut, Hollanda Rotterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’nde 2010 ve 2018 yılları arasında 96'sı sigara içen 689 anne adayından oluşan bir grupta yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Yapılan araştırmalarda sigara içen kadınların bebeklerinin daha düşük ağırlıkta olma riskinin daha yüksek olduğu ve bebeklerin anne karnında gelişimlerini gecikmeli olarak tamamladıkları yayımlandı.

Hollanda’da 8 yıl süren ve Avrupa Üreme Sağlığı ve Embriyoloji Topluluğu’nun yayınladığı araştırmanın sonuçları hakkında bilgi veren Türk Embriyolog Turgay Barut, “Bu çalışmada; anne adaylarının gebe kalmadan hemen önceki ve sonraki dönemde sigara içmesi, embriyonik gelişimde gecikme, 20 haftalık ultrason taraması sırasında daha küçük fetüsler ve daha düşük doğum ağırlığı ile bağlantılı olduğunu açıklandı. Dünyanın önde gelen üreme tıbbı dergilerinden biri olan Human Reproduction’da 23 Şubat 2022’de yayınlanan çalışma, sigaranın embriyoların gelişmesini bile nasıl olumsuz etkilediğini gözler önüne serdi. Hollanda’da 2010 ve 2018 yılları arasında tekil gebeliği olan 689 kadın gözlenmesi sonucu, günde on veya daha fazla sigara içen kadınlarda sigara içmeyenlere göre yaklaşık bir gün, tüp bebek ve mikroenjeksiyon yöntemi ile yumurta içine sperm enjeksiyonu (ICSI) ile gebe kalan sigara içen anne adaylarında ise embriyo gelişimi 1,6 gün geciktiği belirtildi. Ayrıca, embriyoların gebelik süresince normal gelişimlerini ‘yakalamadıklarını’ ve sigara içen kadınlarda gebelik yaşına göre daha düşük ağırlıkta doğma riskinin daha yüksek olduğunu ve ortalama doğum ağırlığının normal olmayan bebeklerden 93 gram daha düşük olduğu bulundu” dedi.

“Sigaranın embriyo gelişimindeki etkisi de izlendi”

Yapılan araştırmada sigaranın embriyo gelişimindeki olumsuz etkisinin de araştırıldığını kaydeden Embriyolog Turgay Barut, “Bu çalışma ile annelerin gebe kalmadan 14 hafta öncesi ile gebe kaldıktan sonraki 10 haftaya kadar sigara içmesi ile embriyonun dış ve iç yapısına bakılarak değerlendirme yapıldı. Bu da devam eden gebeliklerde embriyo gelişimi arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışma oldu” dedi.

2010 ve 2018 yılları arasında 96'sı sigara içen 689 kadından oluşan bir grupta yedi ila on haftalık tarama, 20 haftalık tarama ve doğum ağırlıklarından alınan ölçümlerin karşılaştırdığını kaydeden Barut, çıkan sonuçları şöyle aktardı: “Analiz, on haftada fetal gelişimde 0,9 günlük bir gecikme olduğunu gösterdi ve günde on’dan fazla sigara içen kadınlarda sigara içmeyenlere kıyasla 20 haftalık taramada daha kısa uyluk kemiği uzunluğu olduğu görüldü. Gebelik döneminde sigara içmek, sigara içmeyenlere göre erkek bebeklerde ortalama 228 gr ve kız bebeklerde 218 gr daha düşük doğum ağırlığıyla da ilişkilendirildi.

Çalışmayı yöneten Hollanda Rotterdam Üniversitesi Tıp Merkezi Erasmus MC'de jinekolog olan Dr Melek Rousian paylaşımda “20 haftalık ultrason taramasında daha küçük fetal ölçümler ve daha düşük doğum ağırlığı ile ilişkilidir. Bu sonuçların bir kısmı, gebelik öncesi dönemde sigara içimine bağlı embriyonik gelişimdeki gecikme ile açıklanabilir’’ ifadelerini kullandığını kaydeden Embriyolog Turgay Barut, “Dr. Rousian; Bu çalışmanın sonuçlarında, gebe kalmadan önce sigarayı bırakmanın önemini vurguluyor. Mümkünse, kadınlar hamile kalmayı planladıkları andan itibaren sigarayı bırakması, hamileliğin herhangi bir aşamasında bile sigarayı bırakmanın bile iyi bir şey olduğunu belirtiyor. Bunun yanında sigara içmenin sadece hamilelik sırasında embriyonun büyümesini ve doğum ağırlığını etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda hamileliğin çok erken dönemlerinden itibaren embriyo gelişimini de olumsuz etkilediğini belirtiyor” dedi.

Özellikle tüp bebek yöntemi ile gebe kalmak isteyenlerde sigaranın zararlarından daha çok etkilendiklerinin laboratuvar ortamında da belirlendiğini kaydeden Embriyolog Turgay Barut, “Bu çalışmada; Anne adayı için sigara içmenin embriyonik morfoloji ve fetal büyüme üzerindeki dozyanıt etkisi gösterildi. Bir kadın ne kadar çok sigara içerse, gelişimsel gecikme o kadar büyük olduğu belirlendi. Özellikle tüp bebek yöntemiyle gebe kalmak isteyen kişiler üzerinde bu süreçte sigara içmenin daha büyük etkisinin olduğu sonucuna varmıştır” diyerek sigara kullanımının herkese zararlı olduğu ancak çocuk sahibi olmak isteyen annebaba adaylarının kendileri için uzak durmuyorlar ise bile çocukları için sigaradan uzak durmaları gerektiğini kaydetti.

