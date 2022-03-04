Bodrumspor, 4'te 4 peşinde

Bir taraf yağmurlu, bir taraf karlı

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BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda An Zentrum Baybur Özel İdare Spor´u 2-0 yenerek son 3 maçını kazanan zirve adaylarından Bodrumspor yarın evinde kümede kalma mücadelesi veren Sarıyer'le karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Lider Skarayaspor'u 6 puan geride takip eden 3'üncü sıradaki Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, taraftarın desteği ile bir maçı daha kayıpsız geçeceklerine inandığını söyledi. Taşdemir, "Son 8 maçımızda 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olduk. Çıkışımızı sürdürüp sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağız" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Muğla DHA

2022-03-04 12:48:08



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