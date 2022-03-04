Bodrumspor, 4'te 4 peşinde

BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda An Zentrum Baybur Özel İdare Spor´u 2-0 yenerek son 3 maçını kazanan zirve adaylarından Bodrumspor yarın evinde kümede kalma mücadelesi veren Sarıyer'le karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Lider Skarayaspor'u 6 puan geride takip eden 3'üncü sıradaki Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, taraftarın desteği ile bir maçı daha kayıpsız geçeceklerine inandığını söyledi. Taşdemir, "Son 8 maçımızda 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olduk. Çıkışımızı sürdürüp sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağız" diye konuştu.
DHA-Spor Türkiye-Muğla DHA
2022-03-04 12:48:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.