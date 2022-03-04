Uçak’tan ek gösterge düzenleme talebi Memurlar ile ilgili 3600 ek gösterge toplantısının 16 Mart’ta yapılacağı açıklanırken, tüm kamu görevlilerini memnun edecek, adaleti sağlayacak bir düzenleme yapılması istendi.

Kamu personeli için ek gösterge çalışması başlatan hükümet ile taraflar 16 Mart’ta tekrar masaya oturacak. Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder uçak, adaletli bir düzenleme beklediklerini açıkladı.

Uçak yaptığı açıklamada, toplu sözleşme masasında ‘çalışma yapılmasını karara bağladıkları’ konulardan biri olan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerle ilgili ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini, ikinci toplantıyı ise 16 Mart’ta yapacaklarını belirterek, “Beklentimiz tüm kamu görevlilerini memnun edecek, adaleti sağlayacak bir düzenleme yapılmasıdır” dedi.

Dalaman, Ula ve Milas ilçelerindeki okul ve kurumları ziyaret eden Uçak, “Planlanan program kapsamında okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenleri, yöneticileri ve eğitim çalışanlarını ziyaret ediyoruz. Sendika üyeleri ve eğitim çalışanları ile bir araya gelerek, sendikal çalışmalar ve eğitim gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz” dedi.

16 Mart’ta yapılacak ek gösterge çalışması toplantısıyla konuya ilişkin tekliflerin somutlaşacağını kaydeden Uçak, “Şu an önümüzde iki önemli mesele var. Biri, toplu sözleşmede masasında yetkili konfederasyon ile birlikte çalışılacak ve 2022 yılı içinde tamamlanacak denilen 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusu. İlk toplantıyı gerçekleştirdik İkinci toplantıyı 16 Mart’ta gerçekleştireceğiz. İkinci önemli konu, sözleşmeli istihdam konusudur. Bununla ilgili süreç de kısa sürede başlayacak. 520 bine ulaşan sözleşmeli çalışan var. Kamuda çalışma barışını bozan bu sorunu da çözüme kavuşturmak için masada olacağız” diye konuştu.

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