Yaşlı ve engelli vatandaşlar için ceviz bahçesi Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli vatandaşların, toprakla ve doğa ile iç içe vakit geçirebilmeleri için ceviz bahçesi oluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere birçok alanda sosyal hizmetlerine devam ediyor. Türkiye’ye örnek olan Engelli Ailelerine Kısa Mola Hizmeti ve 100 Yaş Evi hizmetleri ile dikkatleri çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli için ceviz bahçesi oluşturdu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde 4 dönümlük arazi üzerinde oluşturulan ceviz bahçesi, yaşlı ve engelli vatandaşlar şehirden uzak, toprakla ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor.

Bahçeye 129 adet ceviz fidanı dikildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ceviz bahçesine, 8 Mart 2020 Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar tarafından 129 adet ceviz fidanı dikildi. Oluşturulan ceviz bahçesinde Kısa Mola hizmetinden yararlanan engelli çocuklar bahçecilik faaliyetlerinde bulunacak. Ayrıca yaşlılar ise ağaç budama ve ağaç dikimi üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek. Aktivite alanı olarak kullanılması planlanan ceviz bahçesinde oluşturulan dikim alanları, yaşlı ve engelli vatandaşların zamanlarını verimli geçirmelerini sağlayacak.

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