Yatağan Kıbrıs İlkokulu’nda tahliye tatbikatı yapıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Kıbrıs İlkokulu öğrencileri 17 Mart deprem haftası sebebiyle olması muhtemel deprem ve yangın anında hazırlık tatbikatı yaptı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Yatağan İtfaiye personellerinin bulunduğu gerçeğini aratmayan tatbikata Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü de katıldı. Yangın alarmı ve siren sesinin çalmasıyla öğretmenlerin ve okul idaresinin düzenli ve tedbirli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdiği öğrenciler kısa bir sürede okulu boşaltıp toplanma alanında sayımları yapıldı. Sayımlar sırasında senaryo gereği okul içerisinde mahsur kalan iki öğrenci itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra öğrencilere ile öğretmenlere deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası neler yapılması gerektiği, tahliye ve toplanma bölgesinin önemi, 112 Acil Çağrı Merkezine verilen ihbarlarda dikkat edilmesi gerekenler ve portatif yangın söndürme cihazı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.