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Akrep Nalan'ın cenaze programı belli oldu Akrep Nalan Bodrum’da toprağa verilecek

İHA

Akrep Nalan'ın cenaze programı belli oldu Akrep Nalan Bodrum’da toprağa verilecek

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan, uzun yıllardan beri yaşadığı Bodrum’da toprağa verilecek.
Bodrum’un Eskiçeşme Mahallesi’nde yaşayan ve 'Akrep Nalan' ismiyle tanınan ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın, evinde yaşamını yitirmişti. Solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen ünlü sanatçının cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi’nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü.
Sanatçının cenaze programı belli oldu. Akrep Nalan’ın cenazesinin 5 Mart Cumartesi günü Bodrum merkezindeki Adliye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Torba Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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