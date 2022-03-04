Akrep Nalan, yaşamını yitirdi (3)

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YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Bodrum'da solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren Akrep Nalan olararak bilinen pop müzik sanatçısı Füsun Nalan Açın için yarın ilçede tören düzenlenecek. Açın'ın cenazesi, Adliye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Torba Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-03-04 17:18:52



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