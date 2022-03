Bodrumspor - Sarıyer: 3-0

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Adem Şahan (xx), Hüseyin Can (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xx) Üzeyir (xxx), Onur (xxx), Süleyman Özdamar (xx) (Dk. 79 Muhammet xx), Cenk (xxx), Süleyman Güneş (xx) (Dk. 58 Burhan xxx), Samet (xxx), Seçkin (xx) (Dk. 70 Celal xx), Bahadır (x) (Dk. 46 Erkan xx), Erdem (xxx), Berk İsmail (xxx) (Dk. 79 Yekta xx)

SARIYER: Ömer (x) Hüsnü (x) (Dk. 30 Ramazan Çevik x), Oğuzhan (x), Selim (x) (Dk. 84 Berkan), Koray (x), Mertcan (x) (Dk. 46 Altuğ x), Ramazan Övünç (xx), Berat (xx), Bahri Can (xx), Bertul (x) (Dk. 75 Cihan x), Taha Yalçıner (x) (Dk. 46 Barış Memiş x)

GOLLER: Dk. 22 ve Dk. 72 Berk İsmail, Dk. 77 Burhan (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Onur, Samet, Celal, Cenk (Bodrumspor), Bahri Can, Selim, Taha (Sarıyer)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Bodrumspor, evinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 22'nci ve 72'nci dakikalarda Berk İsmail, 77'nci dakikada ise Burhan Eşer kaydetti. Bu sonuçla üst üste 4'üncü, son 9 maçında 8'inci galibiyetini elde eden Bodrumspor 56 puana ulaşırken, Sarıyer ise 28 puanda kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. DHA-Spor Türkiye-Muğla Fırat AKAY

