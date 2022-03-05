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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da ’4. Acı Ot Festivali’ için geri sayım başladı

İHA

Bodrum’da ’4. Acı Ot Festivali’ için geri sayım başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan ’Bodrum Acı Ot Festivali’nin basın toplantısı yapıldı.

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle 1213 Mart 2022 tarihlerinde Ortakent Yahşi’de düzenlenecek olan Bodrum Acı Ot Festivali’nin basın toplantısına Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Öncel Erkal, Organizasyon Şefi Zekeriya Yıldırım, Foodrum Culinary Park Mutfak Şefi Dilek Köse, Karya Çiçekleri Temsilcisi Çiğdem Özcan ile Sahrap Soysal Program Yapımcısı Özlem Çelik ve basın mensupları katıldı.

Birbirinden farklı lezzetlerin ve etkinliklerin gerçekleştirileceği Bodrum Acı Ot Festivali, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, OYDER ve Bodrum Ticaret Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odası iş birliğiyle ve desteğiyle gerçekleşecek. Festival öncesi Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü toplantı salonunda acı ot, körek mantarı ile Bodrum yöresine ait çeşitli otların ve Bodrum’un yerel ürünlerin de sunumu eşliğinde bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışını yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, “Tarihinin 8 bin yıl öncesine dayandığını bildiğimiz ege mutfağının sayısız alternatiflerle dolu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Böylesi bir tarihe dayanan zenginliklerimizi tanıtmak, gastronomi turizmini canlandırmak, alternatif turizm kaynaklarını çoğaltmak adına Acı Ot Festivalimiz önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde insanların farklı kültürlere olan merakı ve ilgisi, sağlıklı yaşam hakkında giderek bilinçlenmesi, doğal gıdalara eğilim göstermesi ve gastronomik deneyimler yaşama istekleri gibi sebeple yöresel mutfaklara sahip olan talebin giderek artmasına sebep olmakta. Zengin mutfak kültürüne sahip olan ege mutfağının başkenti Bodrum’da farklı kültürlerden tat bulabilirsiniz. 800’ü aşkın endemik bitki türleri, 50 civarında ot yemeği çeşidi bulunan ege mutfağı kendisini bu zenginliği ile diğer mutfaklardan ayırmaktadır. Bölgemizde yetişen sayısız ot çeşitleri ve bu otla yapılan yemekler sayesinde günden güne insanların daha fazla ilgisini çekmektedir. Ve her bir yöre bünyesinde bulundurduğu farklı özelliklerle yöre mutfağının gelişmesine öncülük eder. İşte Acı Ot Festivalimiz de kentimizin kalkınması konusuna büyük katkılar sunmaktadır. Kentimizin sahip olduğu zengin ot çeşitliliği insanların ilgisini çekmekte ve festivallerimiz yüksek talep görmektedir. Acı Ot Festivalimiz Bodrum Yarımadasının tam ortasında Ortakent’te yapılacaktır. Otantik dokusunu kaybetmemiş, çarşısı, yel değirmeni, tarihi Müsgebi Köyü ve ulaşım olarak Bodrum’un en kolay yeri olan Ortakent, bu senede Acı Ot Festivalimize ev sahipliği yapacak. Bu tür festivallerle bir yandan yöre mutfağımızda kullanılan ot çeşitlerimizin sürdürülebilir özellikler sergilemesini sağlamış olacak, bir yandan da gelecek kuşaklara aktarılmasının önünü açarak ot çeşitliliğimizi korumuş olacağız. Festivalimiz hem üretim ekonomisine hem de turizm paydaşlarına katkı sağlayacak. Bodrum mutfağının bu özel lezzetlerini yerel üreticilerimizin elinden şenlikli bir havada misafirlerimize sunacağız" diye konuşarak Bodrum halkını festivale davet etti.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Öncel Erkal iki gün sürecek olan festivalde gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili bilgiler vererek, “4. Bodrum Acı Ot Festival kapsamında yine derneğimiz harekete geçti ve pandemiden dolayı geçen yıl yapamadığımız festivalimizi bu yıl 1213 Mart tarihlerinde Ortakent köy içinde gerçekleştireceğiz. Festivalimizi gerçekleştirme konusunda kaymakamımız, Belediyemiz, Bodrum Ticaret Odamız ve Esnaf Odamız en büyük destekçilerimizdir. Bodrum yarımadasının ve Türkiye’nin en büyük lezzet buluşması olmayı hedeflediğimiz Bodrum Acı Ot Festivalimiz süresince yöresel ürünlerin tanıtımı, bölge esnafının ekonomisine katkı sağlamak ve kış turizmine ivme kazandırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir festivaldir" dedi.

Bodrum’a has ürünlerin coğrafi işaretli olması yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erkal, “Bu kampanya kapsamında Bodrum’da ilk beşe aldığımız acı ot, külür ekmeği, gemici peksimeti, gambilya favası ve Bodrum Mandalinasını önümüzdeki yıllarda coğrafi işaretini almak için bu yılki festivalde bunların ilk adımını atıyoruz. Bundan sonraki yıllarda uzun bir süreç coğrafi işaret almak fakat gastronomi de coğrafi işaret çok önemli olduğundan dolayı bu festivali daha ileri nasıl taşıyabiliriz çalıştayımızda coğrafi işaretin çok önemli olduğunu bulduk ve coğrafi işaretin ilk adımını Sayın Pelin Dumanlı ve Erman Aras’ın başlatmış olduğu ve Bodrum Belediyemiz, Kent Konseyimiz ve Bodrum Ticaret Odamızın katkılarıyla büyük bir projeyle sürdüreceğiz. Festivalimize herkesin katılımını bekliyoruz" diye konuştu.

Organizasyon Şefi Zekeriya Yıldırım ise dört yıldır Acı Ot Festivali katılımcısı ve mutfak yöneticisi olduğunu ifade ederek Türkiye’deki ünlü şeflerin bu festivalde yer alacağını söyledi. Bloggerların, yazarların da festivalde bulunacağını söyleyen Şef Yıldırım, Antep ve İstanbul’dan da şeflerin geleceğini belirterek, “Bodrumlu şeflerle 5 seanslık bir program, workshop yapacağız. Halkın da izlediği, buradaki yöneticilerin ünlü insanları ağırladığı televizyon programı adında bir program yapacağız. Hepinizi bekleriz" ifadelerini kullandı.

Festival hakkında
Festival alanında 250 adet stant ve kadınların evlerde hazırladığı 30 adet de el sanatları standı mevcut. Festival süresince yöresel sanatçılar, yöresel halk oyunları gösterileri ve konserleri yapılacak. Festival alanında olacak konser ve gösteriler haricinde bu yıl ilk kez Bodrum Acı Ot Gecesi olarak 12 Mart Cumartesi akşamı Yahşi sahilde konser gerçekleştirilecek. Festivalin her iki gününde şefler mutfak performansları gerçekleştirecek. Bodrum Halk Eğitim kursundaki kadınlar ise hazırladıkları Bodrum yöresine ait bindallıların sergisini yaparak katılımcılara tanıtacak. Yine festivalde Tarih Uzmanı Zeynep Atılgan’ın ‘Mis Gibi Müsgebi Resim Sergisi’ yer alacak. Bunun haricinde Bodrum’un doğal otları, zeytin ve zeytinyağı festival süresince stantlarda yer alacak. Burada ilk adımı atılacak olan “Bodrum’un Neyi Meşhur Kampanyası” başlatılacak.

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