Bodrum’da Rusya’nın saldırısı protesto edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Bodrum Belediye Meydanı’nda bir araya gelen ve aralarında Bodrum’da yaşayan Ukraynalıların da olduğu yüzlerce kişi, Türkçe ve İngilizce olarak “Bodrum Savaşa Karşı”, “Çocuklar Ölmesin”, “Putin’i Durdur, Savaşı Durdur”, “Savaşa Hayır” yazılı dövizler taşıdı. Kimi katılımcıların da Ukrayna bayrakları taşıdığı görüldü.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz’ın da katıldığı protesto gösterisinde basın açıklamasını okuyan Bodrumlu Ukraynalılar Dernek Başkanı İrina Demiroğlu, “Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Rusya'nın başlattığı savaşla Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Ukrayna uluslararası hukuka göre, kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Asla pes etmeyeceğiz. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz. Bir çocuk öldü demesi kolay, benim evladım öldü demeyi denesene. Bizim için bunlar gazete başlığı değil, gerçek hayat bu bizim ailelerimiz orada. Çok acı çekiyoruz, savaşa hayır diyoruz. Rusya saldırmayı durdurursa savaş olmayacak. Ukrayna savaşmayı bırakırsa artık Ukrayna olmayacak.”

Basın açıklamasının ardından eylemciler yaklaşık 2 saat daha meydanda bekledi.

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