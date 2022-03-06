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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yörüklerden kadınlara keşkek günü

İHA

Yörüklerden kadınlara keşkek günü

Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu ve Fethiye ile Seydikemer Yörük Türkmen Dernekleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeni ile keşkek günü düzenledi.
Çalış Kerimoğlu İsmail Yörük Çadırlarında düzenlenen keşkek gününde kadınların kıymeti bir kez daha ifade edildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu ve Fethiye Seydikemer Yörük Türkmen Dernekleri tarafından Çalış Yörük Çadırı’nda düzenlenen keşkek gününde katılım yoğun oldu.
Konuklar delbekçi kadınların çaldığı Fethiye yöresi türkülerle karşılandı. Keşkeklerin ve lokma tatlısının yenildiği etkinlikte sanatçılar İsmail Uzunoğlu, Ahmet Karagöz, Milas Davul Zurna ekini Berkay Boncu ve İsmail Peynirci’nin türküleri eşliğinde bol bol oynayan bayanlar stres attılar.
Fethiye Belediyesi Başkan vekili Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı, FTSO Başkanı Osman Çıralı, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bayanların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte müzik eşliğinde pisti hiç boş bırakmayan bayanlar keyifli bir gün geçirdi.
Keşkek gününe gelenlere teşekkür eden Fethiye Yörük Türkmen Derneği Kadın Kolları Başkanı Halime Karagöz “Bugün güzel bir gün. Fethiye Yörük Türkmen Derneği, Seydikemer Yörük Türkmen Derneği’nin ortaklaşa hazırlamış olduğu Kadınlar Günü için yapmış olduğumuz bu programa tüm dostlarımızı davet ettik. Katılımlarımız gayet güzel. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun diyorum” dedi.

Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı ve Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, “Geleneksel olarak yaptığımız Kadınlar Günü nedeniyle keşkek günümüzde el birliği ile güzel bir etkinlik hazırladık. Lokmalarımız keşkeklerimiz var. Askere gidenlere, şehitlerimize dualar okunacak. Eğlencemiz de olacak. ‘’Yörükler ölü yerinde ağlar, düğün yerinde oynar, dua yerinde kuran okur’’ Biz hepsini bir günde yapabiliriz. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadına insan gibi değer verilsin. Biz kadınlarla yan yana yürümeyi severiz’’ diye konuştu.

Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu,’’ Bu etkinlik artık geleneksel hale geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde her sene Seydikemer Yörük Türkmen Derneği, Fethiye Yörük Türkmen Derneği ve Anadolu Federasyonu olarak Fethiye Çalış Plajı’nda bulunan Kerimoğlu İsmail Yörük Çadırı’nda her sene kadınlarımıza keşkek pişirtip lokma döktürüyoruz. Bedava keşkek veriyoruz. Kadınlarımızdan oyun ekipleri ve delbek ekipleri geliyor. Türküler ile kadınlarımızı burada eğlendiriyoruz. Allah ömür verdiği sürece bunu devam ettireceğiz’’ dedi.

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